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Попытка сделать селфи на вагоне оказалось смертельной для подростка во Владивостоке

Попытка сделать селфи на вагоне оказалось смертельной для подростка во Владивостоке

Фото: yugtimes.com

22 декабря 2019 года в 17 часов 46 минут на восьмом пути ст. Гайдамак Дальневосточной железной дороги произошёл случай смертельного травмирования электрическим током 13-летнего жителя Владивостока. Об этом сообщили в Службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.

По предварительной информации пострадавший, игнорируя знаки «Осторожно, электрическое напряжение!», установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон с целью сделать селфи. Оказавшись под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ, он был смертельно травмирован электрическим током.

С начала 2019 года это уже третий случай смертельного травмирования подростков до 18 лет на полигоне Дальневосточной железной дороги. В 2018 году таких случаем было 6.

Руководство Дальневосточной железной дороги призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и напоминает родителям и педагогам о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы об опасности игр и досуга детей в непосредственной близости с железной дорогой.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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