Хабаровчанин приехал отдыхать в Приморье с запасами героина

В Приморском крае в отношении приезжего из Хабаровска возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Хасанскому району Приморского края, при проверке документов в селе Андреевка была остановлена автомашина "Лексус", в которой находились 38-летний водитель и 46-летняя пассажирка, приехавшие на отдых из соседнего региона. От водителя исходил запах алкоголя, а его поведение вызывало у сотрудников полиции подозрение.

В ходе досмотра салона автомашины госавтоинспекторы обнаружили несколько шприцев, а также сверток с неизвестным веществом.

Согласно результатам исследования установлено, что содержимым свертков являются героин и его производные (объемом 2 грамма), метилэфедрон и его производные (0,02 грамма), а также смесь табака и масла каннабиса (психоактивного средства, производного конопли) объемом около одного грамма.

Как установили оперативники, гражданин и его спутница прибыли в Хасанский район из Хабаровского края с целью отдыха. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в ходе обыска в их гостиничном номере обнаружили несколько свертков, в которых находилось наркотическое вещество (героин и его производные) общей массой свыше 6 граммов.

Следственным подразделением отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде 10 лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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