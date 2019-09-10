При участии компании "Норникель" в Приморье построят спортивный центр для керлинга
Об этом заявил Дмитрий Пристансков, статс-секретарь, вице-президент компании "Норильский никель".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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