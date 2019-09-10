Ночной ремонт дорог ведут во Владивостоке. Полотно, после прошедших разрушительных ливней, восстанавливают бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Неспящие чиновники контролируют процесс. Как это было в Ленинском районе?

Район улицы Шилкинской на перекрестке с проспектом Красного Знамени. Трасса со множеством магазинов, кафе и заправок. Здесь и ночью солидное движение. Но все же не настолько, чтобы ремонтная техника создавала пробки. Потому поврежденный асфальт довольно быстро снимают. И после технологической подготовки, кладут новый. Пористый, чтобы спокойно пропускал влагу. Водители рады:

- Да замечательно! На самом деле, ту пробка образовывалась только из-за того, что ямы ужасные, и легковушки могли не пройти.

На спуске с Баляевского моста в сторону улицы Адмирала Юмашева та же картина: улица, фонарь, фреза, снимающая старый слой. Но дорожникам попроще, автомобилисты здесь - редкие птицы.

Стараются охватить сразу несколько проблемных участков. Ведут ремонт на улицах: Борисенко, Жигура, Аллилуева, Калинина, на Выселковой, Днепровской, Тухачевского. В этот раз, солидную часть артерий Ленинского района прихватили. Работу дорожников здесь как раз и курируют специалисты этого административно-территориального управления.

Виктор Федосеенко, заместитель начальника АТУ Ленинского района: «Ежедневный мониторинг по выявлению ям, провалов на дорожном полотне. Информация незамедлительно поступает в управление дорог и благоустройства для оперативной организации ремонтных работ».

В списке улиц, которые обновят — более 100 адресов. Глава Владивостока поставил задачу - максимально быстро восстановить асфальтовое покрытие, особенно на самых проблемных участках. И дорожники стараются, тем более, что и погода им благоволит.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]