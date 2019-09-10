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Ночной ремонт дорог ведут во Владивостоке. Видеорепортаж Ольги Катренко

Ночной ремонт дорог ведут во Владивостоке. Полотно, после прошедших разрушительных ливней, восстанавливают бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Неспящие чиновники контролируют процесс. Как это было в Ленинском районе?

Район улицы Шилкинской на перекрестке с проспектом Красного Знамени. Трасса со множеством магазинов, кафе и заправок. Здесь и ночью солидное движение. Но все же не настолько, чтобы ремонтная техника создавала пробки. Потому поврежденный асфальт довольно быстро снимают. И после технологической подготовки, кладут новый. Пористый, чтобы спокойно пропускал влагу. Водители рады:

- Да замечательно! На самом деле, ту пробка образовывалась только из-за того, что ямы ужасные, и легковушки могли не пройти.

На спуске с Баляевского моста в сторону улицы Адмирала Юмашева та же картина: улица, фонарь, фреза, снимающая старый слой. Но дорожникам попроще, автомобилисты здесь - редкие птицы.

Стараются охватить сразу несколько проблемных участков. Ведут ремонт на улицах: Борисенко, Жигура, Аллилуева, Калинина, на Выселковой, Днепровской, Тухачевского. В этот раз, солидную часть артерий Ленинского района прихватили. Работу дорожников здесь как раз и курируют специалисты этого административно-территориального управления.

Виктор Федосеенко, заместитель начальника АТУ Ленинского района: «Ежедневный мониторинг по выявлению ям, провалов на дорожном полотне. Информация незамедлительно поступает в управление дорог и благоустройства для оперативной организации ремонтных работ».

В списке улиц, которые обновят — более 100 адресов. Глава Владивостока поставил задачу - максимально быстро восстановить асфальтовое покрытие, особенно на самых проблемных участках. И дорожники стараются, тем более, что и погода им благоволит.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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