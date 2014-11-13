Три новых муниципальных образования появилось в Приморье

Для ускорения социально-экономического развития территорий и повышения уровня жизни населения три муниципальных района начали проводить реформу местного самоуправления, согласно принятому ранее закону о создании в Приморье муниципальных округов. Первыми, кто решил перейти на новую, одноуровневую систему, стали Анучинский, Пограничный и Чугуевский районы. Документы, предусматривающие преобразования, приняли на заседании Законодательного Собрания Приморья во вторник, 10 сентября.

Как сообщили в администрации Приморского края, в первую очередь преобразования происходят для того, чтобы в органах местного самоуправления повысилось качество исполнения ими полномочий, более эффективно и оперативно решались вопросы на местах, а также появилась возможность консолидации бюджета.

Предполагается, что главы районов и поселений при введении одноуровневой системы управления не смогут перекладывать друг на друга ответственность при решении важных социальных вопросов.

Прежде чем принять решение о переходе на новую систему, на территориях, а «первопроходцами» стали Анучинский, Пограничный и Чугуевский районы, узнали мнение людей – были проведены общественные слушания, в ходе которых людям рассказали обо всех особенностях реформы. Большинство жителей положительно высказались о создании новых муниципальных образований – муниципальных округов.

Еще одно важная особенность – создание муниципального округа не влечет за собой изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

До 31 декабря 2019 года включительно полномочия по решению вопросов местного значения будут осуществлять органы самоуправления поселений и муниципального района. С 1 января 2020 года, пока не будут сформированы органы местного самоуправления муниципального округа, эти полномочия будут осуществлять органы самоуправления района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]