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Владимир Новиков поздравил приморцев с Днем местного самоуправления

Владимир Новиков поздравил приморцев с Днем местного самоуправления

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Это российский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов, администраций поселений, внутригородских районов и территорий федерального значения, муниципальных районов. Праздник приурочен к важному событию российской истории, когда 21 апреля 1785 года Екатерина II издала «Жалованную грамоту на права и выгоды городам».

В Приморском крае работу органов местного самоуправления координирует Совет муниципальных образований.

С профессиональным праздником работников местного самоуправления Приморья поздравил Владимир Новиков, депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета муниципальных образований Приморского края

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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