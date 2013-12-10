Олег Кожемяко провел заседание Совета муниципальных образований Приморья

Олег Кожемяко провел первое в 2021 году заседание Совета муниципальных образований Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел отчетно-выборное собрание и заседание правления и ревизионной комиссии членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» в пятницу, 22 января, сообщают «Вести:Приморье».

Мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие депутат Государственной думы РФ Владимир Новиков и председатель регионального Законодательного собрания Александр Ролик, а также главы населенных пунктов региона.

Как подчеркнул глава Приморья, совет представляет интересы населения и выражает консолидированную позицию всех муниципальных образований края, в том числе по вопросам внесения изменений или принятия новых нормативно-правовых актов. С этой точки зрения объединение является опорой для власти региона, а взаимодействие с ним стало хорошей практикой, которую, несомненно, следует продолжать и в текущем году.

«Вопросы, которые поднимаются на совместных совещаниях, связаны со сферами образования, здравоохранения, формированием бюджета, цифровыми коммуникациями, физкультурой и спортом. Все они находятся в центре внимания и органов местного самоуправления, и законодательной, и исполнительной власти региона. От эффективности решения этих проблем зависит оценка и уровень доверия населения власти», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Губернатор обратил внимание также на то, что закончившийся 2020 год был действительно сложным для органов власти разного уровня. Эпидемия внесла коррективы в работу, в результате чего, к примеру, пришлось проводить совещания, в том числе по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, вопросам жизнеобеспечения населения, в формате видеоконференцсвязи. Благодаря такому подходу к организации работы все важные вопросы стало возможно решать максимально оперативно с привлечением профильных органов власти и иных уполномоченных организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]