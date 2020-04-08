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Кожемяко поручил создать в Приморье сеть "дог-парков"

Кожемяко поручил создать в Приморье сеть "дог-парков"

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал главам городов и районов организовать места для выгула собак во всех вверенных им населенных пунктах. Такое заявление он сделал на очередном заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» во вторник, 6 апреля.

Глава региона подчеркнул, что создание мест, где приморцы смогут гулять со своими любимцами, не потребует больших затрат из бюджета. Однако результаты подобной работы окажутся полезными для тысяч человек.

«Во всех населенных пунктах Приморья нужно создавать “дог-парки”. Во Владивостоке, к примеру, в каждом микрорайоне следует их организовывать. Это ведь не так сложно. Нужна небольшая территория с изгородью, два-три тренажера для собак, кольцо, через которое можно прыгать, “крокодил”. Обязательно нужны урны с пакетами для отходов», – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что собачники со своими любимцами гуляют сейчас в основном просто по улицам, поскольку не хватает специально отведенных для этого мест – проблему необходимо решать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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