Сегодня, 16:24
Циклон приближается к Приморью: губернатор дал особые поручения
Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время селекторного совещания, которое состоялось в субботу, 23 мая, поручил руководителям городов и районов края подготовиться к сильным дождям и ветру, которые ожидаются в крае в ближайшие сутки, сообщают «Вести:Приморье».
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 24 мая ожидаются сильные дожди, в том числе, в Хасанском, Шкотовском районах, Лазовском округе, Находке.
«Главам районов нужно принять все меры, чтобы последствия от непогоды были минимальными. Главное – чтобы не пострадали люди. Все возникающие аварийные ситуации требуется устранять в кратчайшие сроки, задействуйте пожарные части, МЧС», – обратился Олег Кожемяко к участникам совещания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: