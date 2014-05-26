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Циклон приближается к Приморью: губернатор дал особые поручения

Циклон приближается к Приморью: губернатор дал особые поручения

Источник фото: pixabay.com

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время селекторного совещания, которое состоялось в субботу, 23 мая, поручил руководителям городов и районов края подготовиться к сильным дождям и ветру, которые ожидаются в крае в ближайшие сутки, сообщают «Вести:Приморье».

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 24 мая ожидаются сильные дожди, в том числе, в Хасанском, Шкотовском районах, Лазовском округе, Находке.

«Главам районов нужно принять все меры, чтобы последствия от непогоды были минимальными. Главное – чтобы не пострадали люди. Все возникающие аварийные ситуации требуется устранять в кратчайшие сроки, задействуйте пожарные части, МЧС», – обратился Олег Кожемяко к участникам совещания. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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