Жителям Находки объявили хорошую новость
В Находке открыта навигация маломерных судов. Об этом доложили губернатору края Олегу Кожемяко во время селекторного совещания.
«Принято решение, которое согласовано с Роспотребнадзором, о разрешении навигации маломерных судов на территории Находкинского городского округа с учетом неукоснительного соблюдения требований постановления губернатора Приморского края №53-пг “О введении на территории Находкинского городского округа Приморского края дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”», – отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза.
Напомним, на сегодня Находка - самый неблагополучный в Приморье город по заболеваемости коронавирусом. Ранее в крае было объявлено о послаблении ограничительных мер во всех муниципалитетах, кроме Находки.
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