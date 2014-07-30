Новости Общество
Сегодня, 14:14

Жителям Находки объявили хорошую новость

Жителям Находки объявили хорошую новость

В Находке открыта навигация маломерных судов. Об этом доложили губернатору края Олегу Кожемяко во время селекторного совещания.

«Принято решение, которое согласовано с Роспотребнадзором, о разрешении навигации маломерных судов на территории Находкинского городского округа с учетом неукоснительного соблюдения требований постановления губернатора Приморского края №53-пг “О введении на территории Находкинского городского округа Приморского края дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”», – отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза.

Напомним, на сегодня Находка - самый неблагополучный в Приморье город по заболеваемости коронавирусом. Ранее в крае было объявлено о послаблении ограничительных мер во всех муниципалитетах, кроме Находки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме