Навигацию маломерных судов в бухте Золотой Рог ограничат

22, 24 и 26 июля на протяжении нескольких часов будет закрыта навигация маломерных судов в бухте Золотой Рог во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье». Ограничения связаны с обеспечением безопасности граждан во время репетиций и в день празднования Дня Военно-морского флота, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, передвижение маломерных судов будет запрещено внутри бухты Золотой Рог от причала № 33 (Морской вокзал).

«В связи с проведением Дня Военно-морского флота и репетиций Военно-морского парада кораблей ТОФ будет запрещено передвижение маломерных судов внутри бухты Золотой Рог с 8.45 до 12.10 22 и 24 июля, а также с 9.00 до 12.10 26 июля», – уточнили в ведомстве.

Напомним, празднование Дня ВМФ в нынешнем году состоится 26 июля. Парад кораблей Тихоокеанского флота впервые за пять лет пройдет в бухте Золотой Рог. Корабли встанут парадным строем вдоль судоходного фарватера бухты в районе Набережной Цесаревича. Ранее парады проходили в Амурском заливе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]