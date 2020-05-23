Олег Кожемяко: Будем менять изношенные энергосети на новые

Текущая работа по восстановлению подачи электроэнергии жителям Приморья в ряде муниципалитетов ведется неудовлетворительно. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба, посвященного ликвидации последствий тайфуна «Майсак» и подготовке к удару нового – «Хайшен». Руководитель региона поручил главам территорий оказать всестороннюю поддержку гражданам, оставшимся без электричества, и подготовиться к полномасштабной замене устаревших линий электропередачи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, до сих пор в регионе без электроэнергии остаются около тысячи человек. Самая сложная ситуация сложилась в Партизанском городском округе, локальные проблемы с энергоснабжением также сохраняются в Находке, Артеме, Большом Камне, Шкотовском, Надеждинском и Хасанском районах, а также в Анучинском округе.

Олег Кожемяко заметил, что работа по восстановлению энергоснабжения в вышеуказанных районах проведена неудовлетворительно – ситуации, когда жители Приморья ждут возвращения света по несколько дней, недопустимы. Губернатор зачитал главам муниципалитетов обращения от приморцев, поступающие в социальные сети главы региона, поручил в кратчайшие сроки помочь пострадавшим всем необходимым и принимать более активные меры по восстановлению пострадавшей от тайфуна инфраструктуры.

«Когда у людей нет света – это чрезвычайная ситуация, вы должны организовать помощь населению по поставкам продуктов питания, воды, предметов первой необходимости. Если мы хотим эту ситуацию в Приморском крае изменить, чтобы люди качественно получали электроэнергию, фиксируйте поваленные, старые столбы, все полуразрушенные трансформаторы. Прописывайте их как временно восстановленные, аварийные, чтобы составить программу по каждому району. У нас люди пять суток просидели без света – это нарушение условий проживания граждан», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Губернатор заявил, что до 10 сентября будет сформирован перечень линий электропередач, которые требуют полной замены на современные сети – надежные и подходящие для службы в природных условиях Приморского края. Обязанность по описи непригодных ЛЭП возложена на глав муниципалитетов.

«Край находится в крайне тяжелой ситуации, сил и средств сейчас недостаточно. Чтобы оперативно отреагировать на ситуацию, не хватает людей, не хватает техники. Сети старые, изношенные, опоры тоже, трансформаторы не менялись десятилетиями. Поэтому давайте выводить на тот уровень, который позволит нам последствия решать оперативно и быстро. Будут акты, что линии пришли в негодность – будем решать задачи, выходить на Правительство Российской Федерации, чтобы были выделены какие-то средства. В своих бюджетах будем что-то пересматривать. Будем разбираться по каждому району», – заявил Олег Кожемяко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]