Первый дог-парк в Приморье откроют уже в этом году

Специализированные площадки для дрессировки и выгула собак появятся во Владивостоке в ближайшее время. Первая из них откроется уже в конце августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Об этом губернатору края Олегу Кожемяко доложили на встрече с сотрудниками приморского отделения АО «Почта России» во вторник, 10 августа.

Свой вопрос главе региона по поводу мест выгула и дрессировки домашних питомцев адресовала одна из работниц предприятия.

«Не хватает в нашем городе мест, где можно безопасно погулять, позаниматься и потренироваться с собакой. У меня нет личной машины, я пешеход, поэтому искать место, где я не создаю никаких проблем ни мамам с колясками, ни прохожим, и чтобы нам при этом никто не мешал, очень проблематично. Можно ли попросить, чтобы запланировали огороженные участки, где можно спокойно позаниматься с питомцем» – спросила сотрудница Почты России.

Отвечая на вопрос, Олег Кожемяко отметил, что с такой просьбой жители разных территорий региона обращаются все чаще. Это еще раз подчеркивает необходимость создания подобных мест в Приморье.

«Предусмотрена разработка отдельной программы по дог-паркам – это небольшое помещение для собак, с разными приспособлениями для тренировки. Считаю, что Владивосток точно может это сделать», – обозначил Губернатор.

Мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков заверил, что в муниципалитете уже приступили к данной работе.

«Первый дог-парк появится на улице Русская, мы должны его ввести до конца августа. Конечно, такие площадки должны быть расположены во всех районах города. На будущий год запланировано строительство еще пяти. Они достаточно просторные, типовые», – прокомментировал на встрече градоначальник.

Напомним, ранее Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к главам муниципалитетов с рекомендацией организовать места для выгула собак во всех вверенных им населенных пунктах. Он подчеркнул тогда, что создание мест, где приморцы смогут гулять со своими любимцами, не потребует больших затрат из бюджета. Однако результаты подобной работы окажутся полезными для тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]