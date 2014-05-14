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За кубок ВЭФ по бейсболу сразились три команды Дальнего Востока

За кубок ВЭФ по бейсболу сразились три команды Дальнего Востока

Фото: sportprimorsky.ru

Всероссийский турнир «Кубок Восточного экономического форума» по бейсболу прошел во Владивостоке. В нем приняли участие три команды, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент Приморского края по физкультуре и спорту.

 Предварительные игры проходили на стадионе «Юность», полуфиналы и финал принимал стадион кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

В соревнованиях приняли участие три команды. Борьба за победу и золотые медали велась по круговой системе: все участники сыграли между собой. Ни в одной встрече не проиграл коллектив «Торнадо» из Находки, который и стал победителем. На втором месте - «Тигры» из Владивостока, третьи - хабаровчане. В завершении турнира прошел товарищеский матч, в котором на площадке встретились как тренеры, так и их воспитанники.

По словам президента краевой федерации бейсбола, директора Центра спортивной подготовки Приморского края Дениса Русинова, эти соревнования в рамках спортивной программы Восточного экономического форума проводились впервые. 

«Бейсбол - это такой вид спорта, который объединяет многих людей. Всероссийский статус турнира позволяет участникам бороться не только за медали, но и за более высокие спортивные разряды и звания. При определенных условиях спортсмены могут выполнить норматив мастера спорта. Наша глобальная задача - в будущем году сделать эти соревнования международными», - подчеркнул Денис Русинов.

Отметим, бейсбол является в Приморье базовым видом спорта. Воспитанники федерации неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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