Бейсболисты страны собрались на соревнованиях во Владивостоке

На острове Русский проходят всероссийские соревнования по бейсболу среди мужчин. На медали претендует семь команд из Владивостока, Находки, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Ярославля и Москвы, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент физической культуры и спорта Приморского края.

Все игры проводятся с ограничением по времени. Один матч длится 2,5 часа. В первой игре сборная Приморского края выиграла команду из Находки «Морские львы».

«Мы впервые используем боксы для играющих команд, где спортсмены могут находиться во время игры, а также у нас есть переносной холм, с помощью которого можем играть на любом поле, - отметил президент федерации бейсбола города Владивостока Владимир Саранчук. — Здесь в основном участвуют опытные ребята, но в каждой команде есть и начинающие спортсмены. Если говорить о фаворитах, то сборная Приморского края будет бороться за победу, хотя выиграть здесь очень нелегко».

Дополнительного стимула бейсболистам добавляет уровень турнира и то, что победители смогут получить звание мастера спорта, поэтому на поле разгораются жаркие баталии.

Желающие посмотреть на них смогут посетить турнир на стадионе в кампусе ДВФУ. Игры начинаются ежедневно в 10.00, в воскресенье состоится финал, после которого пройдет награждение победителей и призеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]