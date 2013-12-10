Каждый сотый приморец побывал на выставке в честь Олимпиады-80 во Владивостоке

Более 20 тысяч гостей и жителей Приморья побывали на выставке Олимпийского комитета России, посвященной 40-летию Олимпиады-80. Выставку провели в рамках ВЭФ, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на управление по делам физкультуры и спорта Приморского края.

Посетители павильона изучали выставленные экспонаты, знакомились с программой спортивной зоны, смотрели видео с прошедшего в Москве форума юных олимпийцев. На память о посещении им досталась сувенирная продукция олимпийской команды России, которая была доступна гостям шатра во все дни его работы.

Главным событием дня открытия павильона стало подписание президентом Олимпийского комитетов России Станиславом Поздняковым и президентом Национального Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита соглашения о сотрудничестве. На торжественной церемонии также присутствовали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта России Павел Колобков, заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета Пере Миро, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и другие почетные гости.

После подписания документа и экскурсии для иностранных делегаций экспозицию открыли и для жителей дальневосточной столицы. В дни работы площадки здесь проходили мастер-классы по различным видам спорта, в том числе и тех, которые будут представлены на Олимпиаде в Токио в 2020 году впервые. Посетители выставки могли узнать от экскурсовода много интересных фактов, связанных с прошедшими Олимпиадами в России и предстоящими Играми в Японии.

Кроме того, жители и гости павильона побывали на мастер-классах по оригами и узнали традиции японской чайной церемонии, оценили национальные костюмы Страны восходящего солнца, поиграли в бейсбол, воспользовались услугами аквагримера и просто расслабились в выделенной зоне отдыха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]