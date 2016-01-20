Десять президентов посетили международный турнир по дзюдо во Владивостоке

III Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет прошел в краевом центре. Первое место в абсолютном зачете разделили сборные России и Японии, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевой департамент физической культуры и спорта.

Турнир посетили главы государств – участников ВЭФ-2019: президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди, которые приняли участие в церемонии награждения.

«Спасибо Международной федерации дзюдо и, конечно, моим коллегам, главам государств и правительств, которые находят время приехать сюда и полюбоваться этим замечательным видом спорта. Самые наилучшие пожелания спортсменам-победителям. Это юношеский турнир, и то, что в таком возрасте ребята, девушки добиваются результата – это очень здорово. Но спорт вообще и дзюдо в частности много раз доказали – стоять на месте нельзя, если хочешь добиваться настоящих, больших побед. Поэтому я желаю всем вам, дорогие ребята, дорогие девушки, успехов в спорте и на вашем жизненном пути. Трудолюбие и талант откроют вам замечательную дорогу в будущее, а спорт всегда будет вас сопровождать и помогать в любых ваших начинаниях», – пожелал Владимир Путин.

На татами за награды сразились сборные шести стран – России, Японии, Монголии, Китая, Индии, Республики Корея. В этом году турнир проходил в новом формате – победитель определялся по сумме набранных очков в командных турнирах среди мужчин, женщин и смешанных команд.

Сильнейшей среди девушек стала сборная Монголии, российская команда поделила третье место с Японией. В схватках среди смешанных команд хозяева одолели монгольских соперников. В финале мужского турнира, прошедшего в присутствии глав государств, сборная России выиграла у Монголии, после чего обе команды набрали по 220 очков, третье место заняли японские спортсмены. В абсолютном зачете лидерами стали сборные России и Японии.

За поединками дзюдоистов наблюдали несколько тысяч жителей Приморья, участники Восточного экономического форума из многих стран, а также почетные гости, среди которых президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, вице-премьер Юрий Трутнев, помощник президента России Игорь Левитин, вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов, президент Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, президент FIFA Джанни Инфантино, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Для приморских спортсменов в рамках турнира состоялись уже традиционные мастер-классы и совместные тренировки с российскими чемпионами и призерами Олимпийских игр по дзюдо Тагиром Хайбулаевем, Арсеном Галсяном, Мансуром Исаевым, Тамерланом Тменовым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]