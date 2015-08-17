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Вчера, 21:28
 

Нью-Владивосток: международный турнир по го проходит в краевом центре 

Нью-Владивосток: международный турнир по го проходит в краевом центре 

Фото: Интерфакс


Международный турнир по го - древнейшей известной стратегической игре - с участием команд России, Китая, Японии, Южной Кореи и Индии начался на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Игра го является наиболее древней из известных стратегических игр. Сегодня в мире в нее играет около 50 млн человек. В азиатских странах умение играть в го ценится среди бизнесменов и политических элит.

"На нашем турнире представлено семь регионов Дальнего Востока, а также участники из Индии, Японии, Южной Кореи и Китая. Всего около 70 участников", - рассказал ТАСС организатор турнира по го Глеб Катаев.

Как пояснили ТАСС в Федерации го Приморского края, турнир продлится до 6 сентября. Будет вестись как личный, так и командный зачет. Кроме того, в рамках ВЭФ будет презентована платформа для игры в го в виртуальной реальности. Попробовать сразиться с ее помощью смогут все желающие.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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