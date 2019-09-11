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Первый дальневосточный центр коллективного проектирования электроники открылся в ДВФУ. Видеорепортаж Виктории Сатдаровой

Первый на Дальнем Востоке центр коллективного проектирования электроники «Восток» открыт в Дальневосточном федеральном университете. Проект группы компаний «Элемент» реализован для объединения ключевых российских микроэлектронных предприятий в рамках создаваемого на Русском острове центра цифрового развития.

Запуск в ДВФУ центра коллективного проектирования электроники – знаковое событие в масштабах всей страны. В церемонии открытия приняли участия вице-премьеры правительства - Юрий Трутнев и Юрий Борисов. Фактически остров Русский превращается в «технологическую долину», о чем еще год назад на Восточном экономическом форуме говорил президент страны Владимир Путин. Высокотехнологичные компании приходят на Дальний Восток со своими проектами, над которыми будут работать научные коллективы и студенческие команды ДВФУ.

Никита Анисимов, ректор ДВФУ: «Это первый центр, который открывается на Дальнем Востоке.  Это разработки в сфере отечественной электроники.  Мы уже имеем конкретные идеи, которые будут реализованы в качестве проектов совместно с учеными, врачами и медиками Дальневосточного федерального университета, а также с исследовательскими подразделениями Востока».

Первую работу в области нейрохирургии представили прямо на открытии.  Сотрудники научного центра совместно со студентами университета разрабатывают новый нейростимулятор. Этот аппарат позволит в режиме реального времени считывать информацию о состоянии пациентов, которые страдают от заболеваний центральной нервной системы. Устройство автоматически подстраивается под организм человека. Такие инновационные разработки существенно снизят необходимость регулярно приходить к врачу на подстройку системы.

Центр электроники «Восток» - первый, но далеко не последний проект в Дальневосточном федеральном университете центра цифрового развития. В ближайшее время на острове Русский появятся офисы госкорпораций и крупных отечественных компаний, нацеленных развивать экономику Дальнего Востока и продвигать свои проекты в Азиатско-Тихоокеанский регион.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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