"Лес Победы" появится в Артеме. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич и Виктории Шандыбиной
Именные деревья, в память об участниках Великой Отечественной войны высадили в Артеме. Проект «Лес победы» реализуют в парке у школы № 31
Софья Алексенко из Артема только перешла в третий класс, однако, рассуждает не по годам серьезно. И возле родной 31 школы уже посадила маленькую ель.
Софья Алексенко: "Это дерево в честь моего прадедушки Алексенко Петра Марковича. Он закончил свой боевой путь на войне".
27 миллионов деревьев, в память о каждом погибшем в ходе Великой Отечественной войны — цель проекта «Лес победы». Реализуют его по всей стране. Администрация Артема также присоединилась к движению «Зеленая Россия». Парк у школы в микрорайоне шахты «Амурская» увеличился на 30 хвойных красавиц. На ветке каждой — табличка, с именем ветерана или труженика тыла.
Ирина Шеверножук, житель Артемовского городского округа: "Сажу в честь своей мамы, Нихтеневой Антонины Николаевны, которая воевала в летных войсках, была радистом".
Активист Василий Сучков на акцию пришел вместе с внуками. Школьники наперебой обещают следить и ухаживать после уроков за аллеей вечно-зеленых красавиц.
Василий Сучков, житель Артемовского городского округа: "Дядя прошел всю войну в армейской разведке. Что такое армейская разведка — вы понимаете. Еще и умудрился вернуться живым домой. Отец — всю войну в пехоте. Карело-финское направление".
Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: "Планируется к 75-ти летию окончания ВОВ, поставить памятник погибшим в годы войны. Уже разработан проект, получен грант".
В планах Артемовской администрации продолжать патриотическое озеленение города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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