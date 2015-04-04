Обновленный мемориал ко Дню Героев Отечества. После двух месяцев реконструкции Артеме открыт памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. За 47 лет исторический объект ремонтировали впервые. Инициаторами проекта выступили ветераны округа.

Чтобы помнили и чтили. Молодое поколение с трепетом возлагает еловые гирлянды к ногам бетонных исполинов. Каменные солдаты безмолвно принимают дань уважения. Этот День Героев Отечества для Артема особенный. Город встречает его с обновленным мемориалом. Архитектурный ансамбль 47 лет назад артемовцам подарил знаменитый приморский скульптор Валерий Ненаживин. Наследие известного мастера ни разу не ремонтировали до этого года. В 2019-ом по инициативе ветеранов за главный исторический объект округа взялись основательно. Город выделили почти 20 миллионов рублей. Строители уложились в рекордные сроки. За два месяца полностью обновили чашу пантеона.

Анатолий Аксенов, заместитель председателя Совета ветеранов Артемовского городского округа: «Место немного обветшало, требовало обновления. После реконструкции все заблестело. Родственникам приятно, что помнят о тех, кто ушел и не вернулся с фронта».

За годы Великой Отечественной войны на фронт ушло больше 11 тысяч артемовцев. На черном граните в лучах солнца играют золотом высеченные фамилии героев. 1766 горожан, погибших в боях. Среди них и имя дашиного прадеда — Абросима Степановича Луконина. На фронт ушел в 34. Два года достойно сражался за Родину. Погиб. И теперь каждый год под его фамилией неизменные две гвоздики.

Дарья Иванова, жительница г. Артема: «Моя семья очень трепетно относится к этой памяти. Каждое 9 мая, не смотря на погоду, мы приходим и кладем цветы в честь дедушки, в память Победы».

Сегодня в округе осталось 20 живых фронтовиков. Следующий год для них будет особенным. И город подготовку начал уже сейчас.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Главная задача реконструкции пантеона к 75-летию Победы. К этому знаковому событию все и готовилось. Дань памяти тем людям, которые сложили свои головы».

На этом большой ремонт не окончен. Строителям предстоит обновить оставшуюся часть мемориала и заменить брусчатку. Полную реконструкцию обещают завершить в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]