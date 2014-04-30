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Памятник погибшим на фронтах войны вновь отремонтировали в Углекаменске

Памятник погибшим на фронтах войны вновь отремонтировали в Углекаменске

Памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Северного Сучана (Углекаменск) вновь отремонтировали.

Накануне «Вести:Приморье» опубликовали фотографии монумента, на котором облазит краска и отваливается штукатурка. К 75-й годовщине Победы его по контракту отремонтировало ООО "Импульс", директором которого является Василий Баин. Сейчас памятник вновь обновили.

Но вопрос качества работ остаётся открытым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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