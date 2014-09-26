Новости Общество Интересно

Сегодня, 18:11
 

Ближайшей ночью в Приморье ожидаются заморозки

Ближайшей ночью в Приморье ожидаются заморозки

Фото: pixabay.com

Специалисты Примгидромета сообщили, что уже в ближайшие дни в ряде районов Приморья ожидаются первые заморозки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.  При этом наибольшую опасность это явление представляет для сельского и лесного хозяйства, парков и личных приусадебных хозяйств.

При осенних заморозках, наступивших в этот период, преждевременно прекращается вегетация овощных и бахчевых культур, а также винограда, нередко наносится значительный ущерб их урожаю. Синоптики предупреждают: ночью 12 и 13 сентября на северо-востоке центральных и в континентальной части восточных районов края в воздухе и на почве местами ожидаются заморозки интенсивностью −0,2…−2 °С. Столь ранние заморозки наносят существенный урон природе и сельскому хозяйству, особенно при охвате значительной площади. Замораживание живых тканей останавливает развитие растений, иногда вызывает их частичную или полную гибель



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря