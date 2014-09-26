Ближайшей ночью в Приморье ожидаются заморозки
Специалисты Примгидромета сообщили, что уже в ближайшие дни в ряде районов Приморья ожидаются первые заморозки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода. При этом наибольшую опасность это явление представляет для сельского и лесного хозяйства, парков и личных приусадебных хозяйств.
При осенних заморозках, наступивших в этот период, преждевременно прекращается вегетация овощных и бахчевых культур, а также винограда, нередко наносится значительный ущерб их урожаю. Синоптики предупреждают: ночью 12 и 13 сентября на северо-востоке центральных и в континентальной части восточных районов края в воздухе и на почве местами ожидаются заморозки интенсивностью −0,2…−2 °С. Столь ранние заморозки наносят существенный урон природе и сельскому хозяйству, особенно при охвате значительной площади. Замораживание живых тканей останавливает развитие растений, иногда вызывает их частичную или полную гибель
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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