Заморозки и снег ожидаются во Владивостоке ближайшей ночью

Ближайшей ночью синоптическая ситуация над Приморьем изменится. Как сообщает "Примпогода", с Корейского полуострова на Японское море выйдет неглубокий циклон, его фронтальные разделы в отдельных районах вызовут небольшой снег. К утру циклон уйдёт на северо-восток, в сторону Сангарского пролива, осадки прекратятся. В нижней тропосфере продолжится вторжение холодного воздуха с севера, поэтому ночью морозы усилятся, −5…−10 °С, в горных районах до −16 °С, на побережье 0…−5 °С. Днём над краем атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается. Максимальные температуры воздуха ещё немного понизятся. Во Владивостоке ближайшей ночью облачности прибавится, с 40 % вероятностью возможен слабый снег. К утру усилится северный ветер. Столбики термометров опустятся до −1…−3 °С. Днём без осадков и довольно холодно, максимальная температура воздуха не выше +1…+4 °С.

Отметим, в прошедшие сутки над Приморьем смещались фронтальные разделы хабаровского циклона, которые вызвали местами на севере снег с количеством от 0,1 до 2 мм. Образовался снежный покров высотой 1–4 см. За фронтом усилился северо-западный ветер, на побережье порывы достигали 15–20 м/с. Значения максимальных температур воздуха составили +5…+11 °С, на побережье местами воздух прогрелся до +12…+14 °С. В районах, где шёл снег, было прохладнее, 0…+3 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]