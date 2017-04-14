Новое место для размышлений у студентов  появится на территории ДВФУ

"Местом для размышлений" назвал ректор ДВФУ заложенный кедровый бор «Зеленый Кузбасс». Аллею из хвойных деревьев посадили в честь 300-летия открытия Кузбасса. Именно столько саженцев и высадят на территории кампуса, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на образовательное учреждение.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев первыми заложили саженцы в специально оборудованные клумбы стенда «Кузбасс» во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Позже растения перенесли на Аллею России ДВФУ, где был заранее подготовлен плодородный грунт и удобрения для будущих сибирских кедров.

«На Аллее России все субъекты Российской Федерации посадили по одному дереву. Предложение от Кузбасса создать кедровый бор — прекрасная идея, которую мы с радостью поддержали. Уверен, бор станет местом отдыха и размышления студентов», — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Первые саженцы кедрового бора выращены в Краснинском лесном питомнике. На Аллее России они соседствуют с другими растениями из национальных парков и заповедников. Следующую партию деревьев «Зеленого Кузбасса» привезут в университет в октябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]