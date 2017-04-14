Новое место для размышлений у студентов появится на территории ДВФУ
"Местом для размышлений" назвал ректор ДВФУ заложенный кедровый бор «Зеленый Кузбасс». Аллею из хвойных деревьев посадили в честь 300-летия открытия Кузбасса. Именно столько саженцев и высадят на территории кампуса, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на образовательное учреждение.
Ректор ДВФУ Никита Анисимов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев первыми заложили саженцы в специально оборудованные клумбы стенда «Кузбасс» во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Позже растения перенесли на Аллею России ДВФУ, где был заранее подготовлен плодородный грунт и удобрения для будущих сибирских кедров.
«На Аллее России все субъекты Российской Федерации посадили по одному дереву. Предложение от Кузбасса создать кедровый бор — прекрасная идея, которую мы с радостью поддержали. Уверен, бор станет местом отдыха и размышления студентов», — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.
Первые саженцы кедрового бора выращены в Краснинском лесном питомнике. На Аллее России они соседствуют с другими растениями из национальных парков и заповедников. Следующую партию деревьев «Зеленого Кузбасса» привезут в университет в октябре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
11.09.2019 Никита Анисимов: ВЭФ открыл для студентов ДВФУ новые перспективы
-
04.09.2019 ДВФУ будет готовить кадры для одной из крупнейших угледобывающих компаний Дальнего Востока
-
20.06.2019 ДВФУ готов стать одним из центров научного и образовательного сотрудничества России и Индии
-
26.12.2018 Клубнику будут выращивать в Приморье круглый год по новейшим японским технологиям
-
14.04.2017 ДВФУ внедрит проведение экзаменов в формате WorldSkills
-
06.09.2017 Анонс на 7 сентября
Добавить комментарий