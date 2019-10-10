Экологическая платформа «Чистый уголь — зелёный Кузбасс» появилась во Владивостоке. На остров Русский привезли первую партию кузбасских кедров.

Из Кемеровской области на Тихоокеанское побережье России. Саженцы ореховой сосны везли на трех фурах, чтобы вырастить на острове Русском настоящий кедровый бор. Такой подарок Дальневосточному федеральному университету сделало правительство Кузбасса в честь 300-летия образования «Кузнецкого угольного бассейна».

Никита Анисимов, ректор ДВФУ: «Два прекрасных события мы начали обсуждать в этом году. 300-летие Кузбасса и 120-летие ДВФУ. Мы с Кузбассом стратегические партнеры, вместе мы будем развивать научно-образовательные центры мирового уровня!»

300 таежных красавцев занимают почетные места на территории кампуса. Совсем еще малыши — им только девять лет от роду. А ведь возраст кедров — долгожителей достигает восьми столетий. И чтобы будущие поколения выпускников гуляли по кедровой аллее — деревья высаживают по всем правилам: вносят удобрения в плодородную почву, обильно поливают.

Елена Штылина, корреспондент: «Кедровые насаждения круглый год оздоравливают воздух, выделяя так называемые фитонциды. Поэтому хвойный лес — особый источник здоровья и вдохновения: мысли становятся ясными, а это то, что нужно приморским студентам!»

Следующую партию саженцев ждут уже следующей весной. Всего же в кедровом бору университета планируют вырастить 900 таежных великанов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]