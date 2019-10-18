Дальневосточный федеральный универсиет собирается ярко и насыщенно отметить двойной юбилей. Видеорепортаж Елены Штылиной
Ведущий вуз региона празднуют двойной юбилей — 120-летие высшего образования на Дальнем Востоке и 10-летие со дня основания ДВФУ.
Восточный институт был открыт во Владивостоке на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков по указу российского императора, а его преемником стал Дальневосточный федеральный университет.
К юбилейным датам будут приурочены научные и развлекательные мероприятия. Приветственные дни музеев Университета ждут приморцев 19 и 20 октября по адресу: Океанский проспект, 37. День Восточного института на Пушкинской улице стартует в эту субботу, в 14:30. В воскресенье, 20 октября в кампусе на острове Русский начнет работу Международный симпозиум ректоров университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, затем в главном корпусе грянет студенческий бал!
Насыщенным днем станет понедельник, 21 октября. В залах ДВФУ пройдут визионерские лекции от выдающихся выпускников. На торжественном открытом заседании Ученого совета выступит ректор Никита Анисимов, затем начнется церемония награждения лучших студентов и преподавателей университета. Завершится празднование вечером, на Приморской сцене Мариинского театра.
Подробнее с праздничной афишей можно познакомиться на сайте университета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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