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Дальневосточный федеральный универсиет собирается ярко и насыщенно отметить двойной юбилей. Видеорепортаж Елены Штылиной

Ведущий вуз региона празднуют двойной юбилей — 120-летие высшего образования на Дальнем Востоке и 10-летие со дня основания ДВФУ.

Восточный институт был открыт во Владивостоке на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков по указу российского императора, а его преемником стал Дальневосточный федеральный университет.

К юбилейным датам будут приурочены научные и развлекательные мероприятия. Приветственные дни музеев Университета ждут приморцев 19 и 20 октября по адресу: Океанский проспект, 37. День Восточного института на Пушкинской улице стартует в эту субботу, в 14:30. В воскресенье, 20 октября в кампусе на острове Русский начнет работу Международный симпозиум ректоров университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, затем в главном корпусе грянет студенческий бал!

Насыщенным днем станет понедельник, 21 октября. В залах ДВФУ пройдут визионерские лекции от выдающихся выпускников. На торжественном открытом заседании Ученого совета выступит ректор Никита Анисимов, затем начнется церемония награждения лучших студентов и преподавателей университета. Завершится празднование вечером, на Приморской сцене Мариинского театра.

Подробнее с праздничной афишей можно познакомиться на сайте университета.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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