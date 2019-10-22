Во Владивостоке отгремело празднование юбилея крупнейшего вуза Дальнего Востока. Первому высшему учебному заведению Восточной Сибири и Дальнего Востока, Дальневосточному федеральному университету, исполнилось 120 лет. За более чем вековую историю его рейтинг возрос до мирового уровня. Сегодня представительства университета есть в Китае, Японии, Вьетнаме и Индии, а в его стенах учатся свыше трех с половиной тысяч иностранцев.

День рождения с размахом. Свой юбилей ведущий университет Дальнего Востока отмечал на протяжении трех дней. Началось празднование у Пушкинского театра. Здесь артисты и музыканты воссоздали атмосферу 1899 года, когда двери университета впервые распахнулись. А после всех ждало театрализованное представление. В эти дни для всех желающих познакомиться с вековой историей первого высшего учебного заведения Дальнего Востока открыл свои двери музей ДВФУ.

Александр Попов, директор музея ДВФУ: «Мы открыли двери в 11.00 часов, пытались открыть. Но уже с 10.00 часов пришло достаточное количество посетителей».

Программа празднования стала международной. В кампусе ДВФУ прошел симпозиум ректоров вузов стран АТР. Обсуждали сотрудничество и насущные вопросы, которые сегодня поднимают не только педагоги, но и сами студенты.

Кристофер Тремеван, генеральный секретарь Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона: «Ассоциация уделяет большое внимание изменению климата и природным катаклизмам. Научные сотрудники наших университетов вместе с педагогами и студентами изучают эти проблемы и предлагают свои пути решения».

Третий день празднования совместил сразу две даты. Кроме 120-летия Восточного института, юбилей отметил Дальневосточный Федеральный университет. Ровно 10 лет назад президент подписал указ о его создании. В честь знаменательной даты провели заседание Ученого совета. Подвели итоги, поставили новые задачи на следующую «десятилетку».

Никита Анисимов, ректор ДВФУ: «Это исследование океана, исследования в сфере наук о жизни, исследования в сфере наук о материалах (для этого будет строиться новая установка «Mega Science» на о. Русский), это развитие инжиниринговых центров крупнейших энергетических и цифровых компаний».

Студенческим балом отметили юбилей университета его воспитанники. Холл главного корпуса на время превратился в королевский бал. А после бала студенты рассказали, за что они любят свой университет.

Итогом трехдневного празднования стало награждение лучших студентов и сотрудников университета. Губернатор Приморья вручил грамоты и выразил слова благодарности.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «За эти годы ДВФУ дал жизни многим научным проектам, стал источником инноваций и точкой притяжения талантливой молодежи».

Дальневосточный федеральный университет постоянно развивается. Стимулом для этого является и повышенное внимание к вузу со стороны президента России. На Восточном экономическом форуме - 2019 глава государства определил будущее ДВФУ, как одного из опорных центров общего образовательного пространства АТР. Эта задача определит развитие университета на очередное десятилетие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]