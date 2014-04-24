Почему я уехал из Владивостока и больше никогда туда не вернусь - zen/gnida

Разгромно-уничижительная статья о жизни во Владивостоке опубликована на канале со звучным названием Gnidа агрегатора zen.yandex.ru ,сообщают "Вести:Приморье".

Приводим текст этой статьи:

Наверняка многие из вас иногда задумывались о том, чтобы переехать во Владивосток. Красивый, необычный город с интересным рельефом, жизнь у моря, зарабатывать нормальные деньги, кататься по Золотому мосту на японской иномарке - разве не мечта? Увы, дорогие мои, сегодня я расскажу вам о том, как обстоят дела на самом деле.

Начну, пожалуй, с главного - моря. Море во Владивостоке выглядит красиво только для людей, страдающих близорукостью, с четкостью зрения процентов так на двадцать. Конечно, безумно красиво с высоты сопки наблюдать, как яркие, разноцветные огни заливают мерцающую поверхность бухты Золотой Рог… Но! Стоит прогуляться по Корабельной набережной и посмотреть на море, свесившись через ограждение, то можно увидеть все отходы жизнедеятельности человека, начиная от пластиковых бутылок и заканчивая экскрементами, весело переливающимися в разливах мазута. Купальный сезон всего два месяца. Это если повезёт, а в 2019 году был ОДИН ДЕНЬ. Я не шучу. До нормального моря добираться примерно столько же, сколько до Черного из Краснодара. И то! Это уже не наше море. Въезд на пляж платный в большинстве случаев. Деньги дерут за всё, даже поставить палатку просто так не удастся.

Климат. Климат во Владивостоке настолько непонятный, что порой приходится ходить с рюкзаком, в котором осенняя куртка в июле, или возить с собой несколько предметов гардероба в машине. Дрожать от холода в 11 утра и обливаться потом в час дня - обычное дело. За лето выпадает огромное количество осадков. Причём может лить не переставая несколько дней подряд. А учитывая особенности ландшафта - водой разносит все, включая дороги, на которые тратятся сотни миллионов рублей ежегодно. Зимой ветер, мороз и высочайшая влажность вымораживают из человека всё нутро. При минус 20 ощущать пронизывающий холод в 45-50 градусов - нередкое дело.

Работа - собственно как и везде, как повезёт. Но с точки зрения закона подлости - неа, не повезёт. Зарплата выше по стране примерно в полтора-два раза, покупательная способность ниже примерно в два-три, ибо цены. Они порой шокируют даже москвичей. Например, десяток яиц - 90-100 рублей. Вместо 30-40 в Московской области, ага. Полное отсутствие ашанов, магнитов, пятерочек и иже с ними. Взамен местному населению предполагается сеть супермаркетов Фреш 25, знаменитая своими просроченными несвежими продуктами и ордами тараканов в торговых залах. Оцените иронию.

Жильё. Вызывает культурный шок даже у самих жителей Владивостока. Однушка на первом этаже на отшибе города за 25 тысяч обычное дело. Квартир мало, цены завышены настолько, что Владивосток уверенно держит второе место по стране по дороговизне аренды после Москвы. Даже Питер скромно уступает.

Транспорт. Если не свой автомобиль, то в основном это автобус. При чем в 80% он будет старым, пыльным внутри. Примерно в 95% за рулём будет сидеть узбек либо киргиз. И в 99% случаев автобус будет стоять на каждой остановке больше положенного времени, набирая народ, который и так уже некуда впихивать.

Парковки. Шутить изволите? Визуально город огромен - потому что стоит на сопках и практически из любой точки города видно на километров 10 обзора, но по факту места настолько мало, что большинство водителей паркуют свои вёдра на тротуаре. Полностью запаркованный тротуар - обычное дело. В центре города работает эвакуатор, но машины все равно паркуют, потому что машин много, а эвакуаторов мало.

Пробки. Часто. И долго. В час пик быстрее добраться пешком.

Чистота на улицах. Её нет. В центре с этим ещё кое-как борются, но в основном же все настолько печально, что при порывах ветра лёгкий мусор кружит по городу словно огромные снежинки.

В общем, когда я время от времени приезжаю во Владивосток - город, в котором я родился и вырос, я не испытываю никакой ностальгии. Единственное, о чём я думаю - почему я не уехал отсюда раньше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]