Семь лет «строгача» получил житель Кировского за попытку убить жену

25 ударов ножницами и попытка задушить. Убить супругу не удалось жителю Кировского района. Но за попытку суд назначил 7 лет в колонии строгого режима и компенсацию морального вреда, — сообщили «Вестям: Приморье» в прокуратуре края.

Кировским районным судом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Согласно единодушному обвинительному вердикту фигурант признан виновным в покушении на убийство своей супруги.

Присяжные заседатели признали доказанным, что преступление совершено вечером 30 июля 2018г. при следующих обстоятельствах.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома по ул. Шмаковская в пгт. Кировский, фигурант в ходе ссоры со своей женой, решил лишить её жизни. С этой целью он нанес ей множественные (свыше 25) удары ножницами по телу и лицу, а затем начал сдавливать локтем шею потерпевшей, пытаясь её задушить.

Однако довести свой умысел до конца злоумышленник не смог, так как его действия были пресечены тещей, которая ударила нападавшего металлическим предметом по голове, а потерпевшая в этот момент вырвалась и спряталась в доме.

Женщина осталась жива благодаря оперативно прибывшим на место происшествия врачам (оказавшим ей медпомощь) и сотрудникам полиции. Причиненные ей повреждения привели к обезображиванию лица.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 7 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, с осужденного взыскано 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного потерпевшей.

Не согласившись с приговором, сторона защита обжаловала его в апелляционном порядке.

Вышестоящая инстанция Приморского краевого суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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