4 гектара конопли уничтожили в Ханкайском районе

В периоды созревания дикорастущей конопли полицейские Ханкайского района проводят рейды по ее выявлению и уничтожению. Целью таких мероприятий является профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - рассказали "Вестям: Приморье" в пресс-службе ОМВД по Ханкайскому району.

Ежегодно в рамках проведения комплексно-профилактической операции «Мак» сотрудниками полиции выявляются и уничтожаются огромные очаги произрастания наркосодержащих растений.

Так, оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Ханкайскому району совместно с представителями отдела ФСБ России по отдельной мотострелковой бригаде, а также военнослужащими ВЧ 16871 и членами добровольных народных дружин уничтожили 2 очага произрастания дикорастущей конопли без признаков культивирования.

Один очаг общей площадью 3 гектар находился в окрестностях села Новониколаевка, второй – площадью 1 гектар – в окрестностях села Новоселище. Уничтожение производилось вручную, а также с применением гусеничной и сельскохозяйственной техники.

Мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей маньчжурской конопли будут продолжены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]