В Ханкайском районе полицейские и дружинники уничтожили 4 гектара конопли

В Ханкайском районе завершился третий этап операции «Мак-2019». Усилия полицейских были направлены на выявление очагов произрастания дикорастущей и культивируемой маньчжурской конопли с последующим их уничтожением, а также выявление и пресечение, причастных к незаконному наркообороту.

В ходе операции пять человек привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). Возбуждено одно уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).

В результате проведенных мероприятий полицейскими отдела МВД России по Ханкайскому району, членами добровольных народных дружин совместно с представителями Администрации выявлено и уничтожено 2 очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью 4 гектара в окрестностях сел Рассказово и Турий Рог. Коноплю скосили, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]