Крупная плантация конопли обнаружена в Приморье

В период проведения очередного этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2020» сотрудниками МО МВД России «Лесозаводский» было выявлено 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из них 5 преступлений - предусмотренных статьей 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 2 преступления, предусмотренные ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Лесозаводский", выявлен и уничтожен 1 очаг произрастания дикорастущей маньчжурской конопли общей площадью 36000 кв. м. Составлено 2 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.8 КоАП РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств без назначения врача).

Напомним, сообщить о местонахождении наркопритонов, точек сбыта наркотиков, а также получить ответы на вопросы по профилактике наркомании, лечению или реабилитации наркозависимости можно по телефону доверия полиции Приморья: 8 (423) 240 10 00.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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