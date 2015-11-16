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Примстат: в 2019 году больше всего подорожали табачные изделия, духи и краска для волос

Примстат: в 2019 году больше всего подорожали табачные изделия, духи и краска для волос

Фото: star-co.net

Примстат опубликовал данные за прошедшие 8 месяцев 2019 года об изменении стоимости непродовольственных товаров. Индекс цен   составил 101.3%, - сообщают "Вести: Приморье".

В группе «одежда и белье» рост цен на 1.3-4.1% отмечен на мужские брюки из полушерстяных и смесовых тканей, пеленки и белье для новорожденных, женские ветровки, постельное белье, юбки для девочек школьного возраста, женские брюки из полушерстяных и смесовых тканей. На 1.1-1.9% снизились цены на женскую юбку, детскую обувь, куртки для школьников, на 2.8% – на платье для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей.

В группе парфюмерно-косметических товаров рост цен отмечен на крем для лица, краску для волос, туалетную воду на 5.1-8.8%. Из моющих и чистящих средств мыло туалетное и хозяйственное подорожало на 2.5-3.1%, стиральный порошок – на 5.1%.

Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, бумажно-беловые товары, печатные издания подорожали в среднем на 3.1-5.7%.

Возросли цены на шкаф для платья и белья, набор корпусной мебели, кухонный рабочий стол и кухонный навесной шкаф на 3.4-4.8%. Из строительных материалов наиболее заметно подорожали мойка из нержавеющей стали для кухни, ламинат, краски масляные, эмали отечественные, рубероид, цемент тарированный, доска обрезная, еврошифер на 3.9-8.2%.

Медицинские товары и медикаменты подорожали в среднем на 4.1-4.3%, табачные изделия – на 7.3%.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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