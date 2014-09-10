На остров Русский запустят 95 дополнительных автобусов
Проблему транспортной доступности острова Русский подняло руководство ДВФУ. Представители вуза обратились в администрацию края и получили положительный ответ: город закупит дополнительные автобусы, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на учебное заведение.
В канун нового учебного года руководство Дальневосточного федерального университета обратилось к губернатору Приморского края с просьбой оказать содействие в организации бесперебойной работы муниципального общественного транспорта до кампуса ДВФУ на острове Русский и в обратном направлении на материк.
В письме отмечается, что ежедневно несколько тысяч студентов и сотрудники ДВФУ добираются до места своей учебы и работы на городских автобусах, однако проблема транспортной доступности острова остается актуальной и требует оперативного решения.
В ответе, поступившем в ДВФУ из администрации г. Владивостока, сообщается о том, что транспортная доступность острова Русский обеспечена девятью муниципальными маршрутами регулярных перевозок.
«Информируем, что администрацией города решен вопрос приобретения автобусов в количестве 95 единиц для муниципальных нужд. После завершения процедуры доставки и передачи транспортных средств МПВ ВПОПАТ № 1 количество автобусов на маршрутах, следующих на о. Русский будет увеличено», — сказано в письме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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