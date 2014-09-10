Студентов и преподавателей ДВФУ будут возить бесплатные автобусы

Специальный автобусный маршрут для студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета свяжет центр Владивостока и остров Русский, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Два пассажирских автобуса будут курсировать по маршруту «Кампус — Фуникулер — Кампус» в тестовом режиме в рабочие дни с 6 до 21 февраля 2020 года.

Как сообщили в Управлении транспортного обеспечения ДВФУ, в автобусах установлен бесплатный проезд, вход в салон осуществляется через переднюю дверь при предъявлении водителю пропуска ДВФУ установленного образца.

Всего для Дальневосточного федерального университета закуплено 7 новых комфортабельных автобусов марки ЛиАЗ. Соответствующее решение принято Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Российской Федерации. Благодаря этому ДВФУ открывает собственное транспортное сообщение между островной и материковой частью Владивостока. Студентам и сотрудникам вуза станет проще и удобнее добираться в кампус на учебу и работу и обратно в город к месту проживания.

К настоящему времени все автобусы прошли регистрацию и необходимую техническую подготовку. Управлением транспортного обеспечения ДВФУ дорабатываются маршруты с учетом пожеланий и предложений студентов и сотрудников, чтобы во втором учебном семестре запустить в работу все автобусы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]