Бронзу всероссийских и международных соревнований по конкуру завоевала наездница из Находки
В Ленинградской области на базе конноспортивного клуба «Вента» прошли всероссийские соревнования по конкуру «Кубок Венты» и международные детские соревнования по конкуру, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на краевой департамент физкультуры и спорта.
В турнире приняли участие спортсмены из восьми регионов – Вологодской, Московской, Ленинградской, Ульяновской областей, Приморского края, Алании, Санкт-Петербурга, Москвы.
Приморье представляла воспитанница конноспортивного клуба «Ника» из Находки Ульяна Никулина.
«В категории «Бронзовый тур» возрастной группы «мальчики и девочки» в маршруте с высотой препятствий 100 сантиметров в первый день соревнований стартовало 13 спортивных пар из пяти субъектов. Ульяна выступала на лошади по кличке Катюша и стала победителем в этом маршруте», — рассказала президент федерации конного спорта Приморского края Марина Чумакова.
Во второй день к старту были допущены 11 спортивных пар из четырех регионов страны. Ульяна Никулина заняла четвертое место, но по результатам двух дней в абсолютном первенстве юная приморская спортсменка стала бронзовым призером всероссийских и международных соревнований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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