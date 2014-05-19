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Бронзу всероссийских и международных соревнований по конкуру завоевала наездница из Находки 

Бронзу всероссийских и международных соревнований по конкуру завоевала наездница из Находки 

Фото: sportprimorsky.ru

В Ленинградской области на базе конноспортивного клуба «Вента» прошли всероссийские соревнования по конкуру «Кубок Венты» и международные детские соревнования по конкуру, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на краевой департамент физкультуры и спорта. 

В турнире приняли участие спортсмены из восьми регионов – Вологодской, Московской, Ленинградской, Ульяновской областей, Приморского края, Алании, Санкт-Петербурга, Москвы.

Приморье представляла воспитанница конноспортивного клуба «Ника» из Находки Ульяна Никулина.

«В категории «Бронзовый тур» возрастной группы «мальчики и девочки» в маршруте с высотой препятствий 100 сантиметров в первый день соревнований стартовало 13 спортивных пар из пяти субъектов. Ульяна выступала на лошади по кличке Катюша и стала победителем в этом маршруте», — рассказала президент федерации конного спорта Приморского края Марина Чумакова.

Во второй день к старту были допущены 11 спортивных пар из четырех регионов страны. Ульяна Никулина заняла четвертое место, но по результатам двух дней в абсолютном первенстве юная приморская спортсменка стала бронзовым призером всероссийских и международных соревнований.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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