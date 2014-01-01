Приходите завтра: только 14% приморцев сдают «город» с первого раза
Только 30% приморцев сдают экзамен на получение водительских прав с первого раза. Самая легкая часть по статистике, предоставленной пресс-службой ГИБДД по Приморскому краю, — теоретическая, — сообщают «Вести: Приморье».
В Приморском крае подготовку кандидатов в водители осуществляют 92 автошколы. Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в срок, не превышающий 3 рабочих дней до назначенной даты экзамена на право управления транспортными средствами, представляется в экзаменационное подразделение список кандидатов в водители, включенных в состав организованной группы, и их заявления о проведении экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.
Приём квалификационных экзаменов осуществляется в присутствии представителей образовательных учреждений. Во всех подразделениях ГИБДД ведется видеозапись данного процесса.
Все используемые в приёме квалификационного экзамена транспортные средства сертифицированы, обозначены знаками «Учебное транспортное средство», оборудованы дополнительными педалями сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для экзаменатора. Во всех подразделениях осуществляется хранение видеозаписи практической части проведения квалификационного экзамена.
В 2019 году в Приморском крае сотрудниками ГИБДД проведено свыше 62 тыс. процедур по приему экзаменов у кандидатов в водители.
Средний показатель сдачи квалификационного экзамена с первого раза составляет:
- 42,05 % – теоретический экзамен;
- 38,78 % - автодром;
- 14,26 % - городской маршрут.
Общий процент сдачи квалификационного экзамена кандидатами в водители в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Приморского края с первого раза составляет 30,67 % (аналогичный период прошлого года - 32,38 %).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.11.2017 ГИБДД Приморья будет работать 6 ноября
-
01.12.2016 Приморские регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ меняют график работы
-
26.03.2016 С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
-
13.04.2015 С 1 по 11 мая ГАИ Приморья будет работать только два дня
-
12.03.2015 МВД России предлагает по-новому принимать водительские экзамены
-
01.01.2014 График работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД в дни новогодних праздников
Добавить комментарий