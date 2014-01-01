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Приходите завтра: только 14% приморцев сдают «город» с первого раза

Приходите завтра: только 14% приморцев сдают «город» с первого раза

Фото: motorstory.ru

Только 30% приморцев сдают экзамен на получение водительских прав с первого раза. Самая легкая часть по статистике,  предоставленной пресс-службой ГИБДД по Приморскому краю,  — теоретическая, — сообщают «Вести: Приморье».

В Приморском крае подготовку кандидатов в водители осуществляют 92 автошколы. Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в срок, не превышающий 3 рабочих дней до назначенной даты экзамена на право управления транспортными средствами, представляется в экзаменационное подразделение список кандидатов в водители, включенных в состав организованной группы, и их заявления о проведении экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.

Приём квалификационных экзаменов осуществляется в присутствии представителей образовательных учреждений. Во всех подразделениях ГИБДД ведется видеозапись данного процесса.

Все используемые в приёме квалификационного экзамена транспортные средства сертифицированы, обозначены знаками «Учебное транспортное средство», оборудованы дополнительными педалями сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для экзаменатора. Во всех подразделениях осуществляется хранение видеозаписи практической части проведения квалификационного экзамена.

В 2019 году в Приморском крае сотрудниками ГИБДД проведено свыше 62 тыс. процедур  по приему экзаменов у кандидатов в водители.

Средний показатель сдачи квалификационного экзамена с первого раза составляет:
42,05 % – теоретический экзамен;
- 38,78 % - автодром;
- 14,26 % - городской маршрут. 

Общий процент сдачи квалификационного экзамена кандидатами в водители в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Приморского края с первого раза составляет 30,67 % (аналогичный период прошлого года - 32,38 %).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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