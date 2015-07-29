«Робин Гуд» в погонах получил 3,5 года за кражу топлива - условно

Военнослужащий одной из приморских частей попался на продаже казеного топлива. Правда, вырученные деньги мужчина тратил на благоустройство места службы, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на военное следственное управление ТОФ.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Залив Стрелок, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора заместителю командира взвода войсковой части 51276 старшине 1 статьи контрактной службы Павлу Гончарову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов государства) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следствием и судом установлено, что на протяжении 2017-2018 гг. Гончаров путем предоставления вышестоящему командованию не соответствующих действительности сведений о работе дизельгенераторов получил 38 тонн дизельного топлива общей стоимостью более 2 млн рублей. Реализовав его сторонним покупателям, Гончаров на вырученные деньги приобрел инструменты, провел ремонт служебных помещений и оборудовал территорию части.

Согласно кассовым чекам, представленным обвиняемым, сумма израсходованных на эти цели денежных средств полностью соответствует стоимости похищенного топлива.

Приговором Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда Гончарову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Суд также запретил ему занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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