Почти на миллион рублей «нагрел» государство офицер из Находки





За полгода наворовал и продал топлива на 850 тысяч рублей старлей из Находки. Суд приговорил офицера к пяти годам в колонии общего режима, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на главное военное следственное управление СК РФ.

Доказательства, собранные военным следственным отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора командиру боевой части 5 войсковой части 63929 старшему лейтенанту Алексею Эшплатову.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период с июня по ноябрь 2013 года Эшплатов сформировал излишки дизельного топлива, которые скрыл от командования. Топливо было недопоставлено в объеме излишков, однако, по документам оприходовано в полном объеме и в последующем похищено.

В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 850 тысяч рублей. Приговором Владивостокского гарнизонного военного суда Эшплатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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