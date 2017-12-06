Опекун отсудил у отца-убийцы 2 млн. рублей





Сержанта приморской части осудили за убийство жены. А опекун ребенка, оставшегося без матери, получит 2 млн. рублей, — сообщают «Вести: Приморье» по данным военного следственного управления.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Залив Стрелок, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему по контракту войсковой части 77994 сержанту Сергею Карпухину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в апреле текущего года Карпухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейного конфликта убил свою супругу путем удушения.

Решением Владивостокского гарнизонного военного суда Карпухину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск представителя несовершеннолетнего потерпевшего – двухлетнего общего ребенка Карпухиных на общую сумму 2 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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