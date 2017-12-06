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Срочники из Сибирцевского гарнизона получили срок за шантаж сослуживца

Срочники из Сибирцевского гарнизона получили срок за шантаж сослуживца

Фото: ncontracts.com

Ударили и обещали сдать за пьянку. Двоих срочников осудили за шантаж и приговорили к колонии общего режима, — сообщают «Вести: Приморье» по информации военного следственного управления.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сибирцевскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим по призыву войсковой части 16871. 

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). 

Следствием установлено, что 17 апреля 2019 года рядовые, нанеся сослуживцу 2 удара кулаком в грудь и угрожая докладом командованию воинской части об употреблении последним алкоголя, потребовали от него 8 тысяч рублей. 

Приговором Уссурийского гарнизонного военного суда им  назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 год 6 месяцев соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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