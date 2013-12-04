Трое матросов во Владивостоке осуждены за вымогательство

Избиение сослуживца, вымогательство - трое матросов приговорены к серьезным срокам за неуставные отношения, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на военный Следком.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Владивосток, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащим войсковой части 99333 матросам Владиславу Юзифовичу, Алексею Ермилову и Владиславу Мунгалову.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, совершенное группой лиц), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

Следствием установлено, что в январе-феврале текущего года Ермилов, Мунгалов и Юзифович по надуманным поводам систематически избивали одного из своих сослуживцев, а также, применяя к нему насилие, требовали передачи им дорогостоящего спиртного.

Решением Владивостокского гарнизонного военного суда Ермилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 50 тысяч рублей, Мунгалову и Юзифовичу – в виде лишения свободы сроком на 4 и 3 года соответственно с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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