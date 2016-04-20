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Во Владивостоке осудили проворовавшегося офицера ТОФ

Во Владивостоке осудили проворовавшегося офицера ТОФ

Фото: taabura.com


Командира электромеханической боевой части признали виновным в хищении топлива в особо крупном размере, — передают «Вести: Приморье» по данным военного следственного управления.

Капитан 3 ранга ТОФ признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой и в особо крупном размере). 

Следствием и судом установлено, что в апреле 2014 года офицер сформировал на корабле излишки дизельного топлива в объеме свыше 55 тонн. Скрыв данную информацию от командования корабля, он сообщил ее членам организованной группы, которые на протяжении 2013-2014 годов систематически совершали хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд Тихоокеанского флота (в их отношении также возбуждены уголовные дела). В последующем дизельное топливо в указанном объеме якобы было поставлено на корабль и проведено по учетным документам, хотя в действительности в войсковую часть не отгружалось. В результате преступных действий Минобороны России причинен ущерб в размере более 1,8 млн рублей. 

Решением Владивостокского гарнизонного военного суда офицеру назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а также штрафа в размере 350 тыс. рублей. Иск о возмещении военному ведомству причиненного ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. 

Предварительное следствие по уголовным делам в отношении других участников организованной группы продолжается. 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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