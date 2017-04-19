Кража на миллионы: бывших офицеров ТОФ осудили за хищение топлива
В Приморье рассмотрено уголовное дело о хищении более 85 тонн предназначенного для заправки военных кораблей топлива стоимостью свыше 2,4 млн. рублей, — передают «Вести: Приморье».
Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры ТОФ, Владивостокский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении пяти бывших офицеров воинских частей Тихоокеанского флота.
Они признаны виновными в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой).
Суд установил, что в период с апреля 2013 года по июль 2014 года военнослужащие, действуя в составе организованной преступной группы, совершили хищение дизельного топлива, предназначенного для заправки кораблей Тихоокеанского флота, на общую более 2,4 млн. рублей.
В соответствии с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Тихоокеанского флота суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 3 лет.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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