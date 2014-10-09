450 тысяч в подарок: государство поможет многодетным родителям выплатить ипотеку

Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт министерства.

Право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов. Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей.

Чтобы получить денежные средства, гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, которая является кредитором по ипотечному кредиту. Кредитор проверит документы и отправит их в акционерное общество «ДОМ.РФ».

Если представленные данные верны, то АО «ДОМ.РФ» осуществит перевод средств кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заёмщика в пределах указанной суммы (до 450 тысяч рублей).

Для получения денег заемщику необходимо собрать следующие документы: заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей; подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство (отцовство). Кроме того, понадобятся документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]