Первый снег ждут уже завтра

Небольшой мокрый снег может пройти на севере Приморского края в ближайшие сутки. Его вызовет циклон с холодным атмосферным фронтом, который накроет регион 18 сентября. Об этом в интервью порталу "Примпогода" рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

В среду и четверг, 18 — 19 сентября, над Хабаровским краем будет проходить достаточно холодный циклон с холодным атмосферным фронтом, который пронесется над Приморским краем, в основном, 18 сентября. В Приморье пройдут небольшие и умеренные дожди, понизится фон температур. Кое-где на перевалах не исключен и мокрый снег, который может наблюдаться на севере Приморья и 19 сентября.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 18-19 сентября на севере края ожидается выпадение до 25 сантиметров осадков в виде снега и мокрого снега.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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