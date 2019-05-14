Тигры, выловленные в Уссурийском районе, обживаются в заповеднике Приамурья

Тигры Павлик и Елена, которых тигрятами выловили в Приморье, продолжают успешно обживать территорию Хинганского заповедника в Приамурье. По данным специалистов центра "Амурский тигр", оба хищника стараются держаться в пределах охраняемой территории и успешно охотятся, - сообщают "Вести: Приморье".

Как рассказал заместитель директора Хинганского государственного заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин, в ходе недавнего полевого выезда специалистам удалось проверить кластеры Елены – скоплений "точек" на небольшом расстоянии друг от друга, определенных посредством анализа с водруженного на тигрицу перед выпуском ошейника с GPS-модулем.

«Обследовали четыре кластера тигрицы как в заповеднике, так и в охранной зоне, в каждом из них обнаружили останки добытых ей жертв. На двух найдены останки кабанов – подсвинка (возраст более года) и поросёнка до года, на еще двух – останки енотовидной собаки и взрослой изюбрихи. Видно, что проблем с охотой у Елены нет, и она, в зависимости от ситуации, может добывать жертв разных размеров и в разных местах, как в заповеднике, так и в охранной зоне», - рассказал Вячеслав Кастрикин.

По словам специалиста, тигрица периодически покидает ООПТ, но далеко от охраняемой территории не уходит. Такой же тактики придерживается и её брат Павлик: как показали данные с ошейника, тигр полмесяца бродил по охранной зоне заповедника вдоль границы с Еврейской автономной областью, но недавно снова вернулся в границы ООПТ.

«Павлик, как казалось, решился на «побег», но граница двух субъектов как будто током его ударила, как только он её пересёк, развернулся на 180 градусов и вернулся обратно в заповедник. Елена тоже изменила свои маршруты, отточенные за три месяца, и даже мельком попалась на глаза гражданам, когда переходила дорогу. Всё это объяснимо: тигры чувствуют приближение зимы и начинают обследовать новые территории, где возможно у них будет зимний участок обитания. Для нас важно, что пока они находятся в лесу с достаточным количеством копытных животных и не причиняют беспокойство людям, предпочитая довольно отдаленные участки леса, где население не ведет хозяйственную деятельность», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Напомним, что данные о «дикой» жизни Павлика и Елены специалисты получают благодаря стабильной работе ошейников с GPS-модулем, водруженных на хищников перед выпуском. Сигналы с ошейников рассказывают о местонахождении и перемещениях хищников, а также позволяют учёным узнать, на кого они охотятся и чем питаются.

Напомним, что Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью в феврале 2018 года. Взрослая тигрица повадилась охотиться на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Меры по отпугиванию, предпринятые специалистами конфликтной группы приморского охотнадзора, результата не принесли, и было решено отловить хищницу в целях её же безопасности.

Отловив тигрицу, специалисты установили, что у нее есть тигрята. Малышей, которым на тот момент было около 6-7 месяцев от роду, решили не оставлять одних в тайге, где им с высокой долей вероятности грозила гибель. В течение месяца тигрят благополучно отловили и доставили к матери в Центр реабилитации.

Ряд проведенных специалистами обследований показали, что взрослая тигрица не имеет шансов вернуться в дикую природу из-за проблем определённого рода. В марте 2018 года она отправилась в Красноярский зоопарк. Тигрята больше года находились в Центре реабилитации, где их готовили к возвращению в дикую природу, что и произошло 23 мая этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]