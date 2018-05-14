Амурские тигры Павлик и Елена стали «передовиками» в поставке учёным важных научных данных

Специалисты центра «Амурский тигр» выяснили, как отметили Новый год их подопечные тигры Павлик и Елена, брат и сестра, возвращенные в дикую природу весной 2019 года.

Елена встретила 2020 год на территории Хинганского природного заповедника, на территории которого почти беспрерывно находится с самого момента выпуска в дикую природу.

Её брат Павлик встретил новый год в очередном путешествии – вернувшись с первого похода на север Амурской области к границам заповедника, тигр снова развернулся и стал возвращаться на север. Первые дни 2020 года он провел чуть севернее Хингано-Архаринского заказника.

Узнавать местоположение реинтродуцированных тигров специалистам центра «Амурский тигр» помогают ошейники с GPS-модулем, которые надели на хищников перед выпуском в дикую природу. Благодаря сигналам с ошейников, специалисты получают много ценной информации о жизни тигров: их перемещениях, размерах охотничьего участка, питании и многом другом. С помощью устойчивого сигнала удалось отследить и местоположение тигров в новогоднюю ночь.

«С момента выпуска в дикую природу в Приамурье тигры Павлик и Елена стали «передовиками» в поставке учёным важных научных данных. Впервые были выпущены брат с сестрой и выпускали их «мягким» способом. Кроме того, в подготовке к выпуску были использованы определенные новые методики, которые себя оправдали. Полученные благодаря Павлику и Елене данные повторяют закономерности питания тигров в основном ареале: большую часть их рациона составляет кабан. В силу того, что численность и плотность копытных в Амурской области отличается от основного ареала, то среди жертв Павлика и Елены регулярно появляется лось, что позволяет говорить, что их рацион больше похож на рацион тигров, обитающих в Хабаровском крае. Что касается, выбора участка, то Елена, по всей видимости, останется резидентом Хинганского заповедника. У Павлика, что естественно для самца, более широкий участок, в который, по всей видимости, будет входить Хингано-Архаринский заказник с прилегающими территориями. Мы на это надеемся, но так ли это, станет понятно по окончанию зимы и будет зависеть от глубины снежного покрова», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

С начала июня по конец декабря 2019 года учёные и охотоведы обследовали 48 «кластеров» реинтродуцированных тигров, выявленных благодаря анализу данных с ошейников хищников и собрали большой объём ценной для изучения тигра информации. На 19 «кластерах», принадлежавших Павлику и 15 – Елене, были обнаружены останки добытых ими жертв.

«Большинство жертв хищников – кабаны: Павлик и Елена уже достоверно добыли по 10 особей. Также за время жизни в дикой природе оба тигра освоили охоту на крупных оленей: Елена добыла двух изюбрей, Павлик – двух лосей. Все изюбри и один из лосей были взрослыми особями, но несмотря на это, хищники добыли их искусно, без особой борьбы. Косулю, несмотря на её относительно высокую плотность на территории обитания Павлика и Елены, тигры добывали трижды: один раз Елена и дважды – Павлик. На основе этих данных можно смело сказать, что хищники результативно охотятся практически на всех потенциальных жертв, что свидетельствует об их успешной адаптации к условиям дикой природы и об успехе программы реинтродукции», - отмечает Вячеслав Кастрикин, заместитель директора Хинганского заповедника по науке.

Отметим, что специалисты установили в местообитаниях Павлика и Елены сеть автоматических фотокамер (фотоловушек) для фотомониторинга хищников.

Напомним, что Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью в феврале 2018 года. Взрослая тигрица повадилась охотиться на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Меры по отпугиванию, предпринятые специалистами конфликтной группы приморского охотнадзора, результата не принесли, и было решено отловить хищницу в целях её же безопасности.

Отловив тигрицу, специалисты установили, что у нее есть тигрята. Малышей, которым на тот момент было около 6-7 месяцев от роду, решили не оставлять одних в тайге, где им с высокой долей вероятности грозила гибель. В течение месяца тигрят благополучно отловили и доставили к матери в Центр реабилитации.

Ряд проведенных специалистами обследований показали, что взрослая тигрица, к огромному сожалению, не имеет шансов вернуться в дикую природу из-за проблем определённого рода. В марте 2018 года она отправилась в Красноярский зоопарк. Тигрята же больше года находились в Центре реабилитации, где их готовили к возвращению в дикую природу.

15 мая 2019 года тигров доставили к месту выпуска в Амурскую область, где поместили в специально оборудованный временный вольер для адаптации.

Спустя неделю, 23 мая 2019 года, специалисты дистанционно открыли двери вольера, и тигры отправились на свободу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]