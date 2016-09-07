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Вчера, 23:51
 

Кожемяко доложил Путину о ликвидации последствий стихии в Приморье

Кожемяко доложил Путину о ликвидации последствий стихии в Приморье

В ходе селекторного совещания в режиме видеотрансляции губернатор Приморья Олег Кожемяко доложил Президенту России Владмиру Путину о ходе ликвидации последствий сильных дождей, которые накрыли Приморский край в конце августа этого года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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